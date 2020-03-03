НАК: в Казани очередной «колумбайнер» планировал убить одноклассников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани ученик лицея планировал нападение на своих одноклассников. Он снял ролик о якобы произошедшем массовом убийстве, а потом сам сдался правоохранителям.

Юноша позвонил в службу 112 и заявил, что готов устроить стрельбу в школе, рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

«Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступления — нож. На любой вопрос у него был ответ один: «Мне все равно», — приводит его слова ТАСС.

Школьник объяснил свое желание отсутствием авторитета у одноклассников и плохой успеваемостью, добавил Пржездомский. Сейчас «колумбайнер» переведен на домашнее обучение, за ним установлен плотный контроль.

Кроме того, правоохранители выявили студентку первого курса колледжа, которая изучала «азбуку домашнего террориста». Она также обдумывала нападение на своих однокурсников с ножом.

Ранее глава МВД Татарстана Артем Хохорин рассказывал, что за 2019 год в республике были выявлены пять учеников, готовивших подобные атаки. Однако подробностей об этих приверженцах «идей «Колумбайна» он не сообщил.