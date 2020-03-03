Назаров о драке Галимова с Порядиным: «Вчера оба повели себя по-мужски»

Бывший тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о драке Эмиля Галимова с Павлом Порядиным в матче нижнекамцев против «Ак Барса» (1:4) в плей-офф Кубка Гагарина.

«Нет ничего удивительного, что накануне в матчах КХЛ случилось много драк. Так, Эмиль Галимов подрался с Павлом Порядиным в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком». Отлично знаю обоих хоккеистов — работал с ними в Нижнекамске. Оба целеустремленные, порой эмоции бьют через край. Вчера оба повели себя по-мужски.

Не ищите черную кошку в темной комнате. У нас в регламенте КХЛ нет пункта о том, что драки в лиге запрещены. А все, что не запрещено, — разрешено. Вчера было настоящее шоу.

Думаю, болельщики получили спортивное удовлетворение в режиме онлайн, так как были видны борьба и эмоции. Именно это и хочет видеть зритель», — сказал Назаров «Чемпионату».

Более подробно о ходе первого матча серии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» можно почитать в материале «Реального времени».