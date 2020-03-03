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В Казани стартует конкурс «100 лидеров — Татарстан будущего»

12:07, 03.03.2020
В Казани стартует конкурс «100 лидеров — Татарстан будущего»
Фото: Максим Платонов

Завтра в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты пройдет официальное открытие конкурса «100 лидеров — Татарстан будущего». Из 266 участников экспертная комиссия отобрала лучшую сотню. Как сообщили в пресс-службе ТПП РТ, это студенты, специалисты, начинающие предприниматели от 18 до 35 лет, представившие проекты в разных сферах: IT, сельское хозяйство, образование, спорт, промышленность. В день старта проекта у участников начнется первый модуль обучения — командообразование.

«Бизнес-интенсив будет проходить два месяца, по его итогам команды защитят свои совместные проекты. Призовой фонд конкурса 500 тысяч рублей. У победителей будет возможность реализовать свои проекты совместно с опытными наставниками», — говорится в сообщении ТПП РТ.

В этот же день в Торгово-промышленной палате РТ дадут старт следующему конкурсу «Сто самозанятых».

Бизнес Татарстан
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