В Казани спасатели на носилках вытащили из оврага упавшего человека
В Казани спасатели на носилках вытащили упавшего в овраг человека. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по РТ.
Случай произошел на улице Авиахима возле дома №55. В 18.43 на номер экстренных служб поступило сообщение, что в овраг упал мужчина и подняться самостоятельно не может.
Спасатели вытащили пострадавшего на иммобилизирующих носилках. 58-летнего мужчину транспортировали до машины скорой помощи.
Ранее на пожаре спасатели вывели из горящего дома трех человек.
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