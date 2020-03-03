В Казани спасатели на носилках вытащили из оврага упавшего человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани спасатели на носилках вытащили упавшего в овраг человека. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел на улице Авиахима возле дома №55. В 18.43 на номер экстренных служб поступило сообщение, что в овраг упал мужчина и подняться самостоятельно не может.

Спасатели вытащили пострадавшего на иммобилизирующих носилках. 58-летнего мужчину транспортировали до машины скорой помощи.



Ранее на пожаре спасатели вывели из горящего дома трех человек.

