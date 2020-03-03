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В Казани из горящего дома вывели трех человек

07:21, 03.03.2020
В Казани из горящего дома вывели трех человек
Фото: МЧС по РТ

Вчера вечером на пожаре спасатели вывели из горящего дома трех человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар произошел на улице Фучика, 96. Горела квартира на пятом этаже девятиэтажки. Пожарные, работая в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе, спасли из горящей квартиры хозяина, а из соседней квартиры еще двух человек, надев на них маски спасаемого и выведя на свежий воздух. Хозяина квартиры медики госпитализировали.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Причина возгорания устанавливается.

Ранее Татарстане в пожаре погибла пожилая супружеская пара.

Общество Татарстан
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