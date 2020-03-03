В Татарстане отмечают дефицит рабочих кадров

Фото: Максим Платонов

По данным Министерства труда и социальной защиты РТ на 1 февраля 2020 года, в республике открыты вакансии для 40 912 специалистов, из которых 64,91%, а это 26 555 вакантных мест, для замещения рабочих профессий со средней заработной платой 32 480 рублей. Статистика портала «Работа в России» показывает немного другую цифру по вакансиям, но ясно дает понять, что особенно остро стоит вопрос в сфере производства.

«На 18 февраля 2020 года в базе вакансий по Республике Татарстан доступно свыше 33 тыс. вакантных мест, из них заявлены по сферам деятельности: в добывающей промышленности — 365 вакантных мест, легкой промышленности — 101 вакантное место, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности — 144 вакантных места, металлургии, металлообработке — 940 вакантных мест, пищевой промышленности 1308 вакантных мест, производстве — 13 406 вакантных мест, машиностроении — 189 вакантных мест, химической, нефтехимической, топливной промышленности — 168 вакантных мест», — приводят цифры в пресс-службе Минтруда РТ.



В свою очередь, данные центров занятости республики говорят о том, что соискатели находятся в поиске не производственных специальностей. Всего в Татарстане в качестве безработных зарегистрировано 11 466 человек, ранее работавших по таким специальностям: менеджеры, бухгалтеры и кассиры, экономисты, воспитатели, делопроизводители, администраторы, водители автомобиля, продавцы и консультанты товаров и услуг, повара, слесари-ремонтники, разнорабочие.



Подробнее — в материале «Реального времени».