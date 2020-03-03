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В Казани отремонтируют библиотеки на Вишневского и Мавлютова

00:28, 03.03.2020
В Казани отремонтируют библиотеки на Вишневского и Мавлютова
Фото: kzn.ru

В Казани отремонтируют библиотеки на улицах Вишневского и Мавлютова. Их модернизация станет одним из стратегических направлений в области культуры на ближайшие годы, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Сейчас на очереди реновация библиотеки на улице Вишневского, в настоящее время завершается проектирование объекта. А в библиотеке на Мавлютова завершен ремонт кровли.

В прошлом году в Кировском районе Казани открылась так называемая библиотека нового поколения. Здесь объединили новые сервисы, книгохранилище и коворкинг.

Ранее сообщалось, что Национальная библиотека Татарстана выделит 5,4 млн рублей на подписку и доставку периодических изданий для муниципальных библиотек Татарстана.

ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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