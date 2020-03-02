Сборная Татарстана завоевала Кубок России по лыжным гонкам

Сборная Республики Татарстан второй год подряд стала обладателем Кубка России по лыжным гонкам.

Татарстанская команда заняла первое место в итоговом зачете соревнований, прошедших в поселке Малиновка Архангельской области. В гонках принимали участие более 150 лыжников страны.

В командном зачете сборная Татарстана набрала 3 780 очков, опередив ближайшего конкурента — команду Коми — на 1 624 балла. На третьем месте Ханты-Мансийский АО — 1 354 очка.



Всего в активе татарстанских спортсменов 5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Эта победа стала для Татарстана второй подряд и третьей в истории. Ранее татарстанцы побеждали на Кубке страны в 2017 и 2019 году.

