В Казани за долги выселят трех нанимателей муниципального жилья

На 1 января 2020 года задолженность потребителей за ЖКУ в многоквартирных домах Казани достигла 3,252 млрд рублей. Годом ранее она составила 3,2 млрд рублей, рассказал сегодня на совещании в мэрии председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

У 52 тыс. жителей города долг не превышает 100 тыс. рублей, у 7 тыс. человек он составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, 960 горожан должны от 500 тыс. до 1 млн рублей, и долг по 129 лицевым счетам превысил 1 млн рублей. Для сравнения спикер проинформировал, что по программе капремонта в прошлом году капитально отремонтировали 239 домов на сумму 1,7 млрд рублей.

Анисимов подчеркнул: максимальная сумма долга по лицевому счету проживающего в муниципальной квартире нанимателя достигла 2,3 млн рублей, у собственника жилья — 1,7 млн рублей. Среди неплательщиков — недисциплинированные, асоциальные граждане, малообеспеченные, многодетные семьи, одинокие пенсионеры. Правда, последние все же более ответственны при погашении задолженности. Кроме того, некоторые граждане сознательно не оплачивают ЖКУ из-за неудовлетворенности услугами, а также меняющегося законодательства.

Управляющие компании применяют всевозможные способы по борьбе с задолженностью. Публикуют списки на сайтах, объявления в подъездах, что, по замечанию спикера, не всегда действенно. Помимо этого, составляют соглашения по реструктуризации долгов. В прошлом году заключили почти 2 тыс. таких соглашений на сумму более 200 млн рублей. Начисляются пенни на сумму 146 млн рулей. Возможностью отработать долг в 220 тыс. рублей в 2019 году воспользовались всего три человека. За 2019 год также подано в суд около 56 тыс. исков на сумму 575 млн рублей. Но порой должники не имеют официального дохода.

— Самый действенный метод — ограничение электроснабжения и водоотведения после полугодового срока задолженности. В прошлом году было 37 тыс. приостановлений или отключений услуг. Исключительные меры по муниципальным квартирам — выселение должника с предоставлением иного жилого помещения, по нормам общежития — в 6 кв. метров на человека. Но иногда это даже улучшает жилищные условия. Суды неохотно идут на эти меры. По ходатайству органов опеки они отказывают, если в семье есть несовершеннолетние дети. В прошлом году инициировано четыре таких исковых заявления. Из них по трем искам требования удовлетворены и находятся в стадии исполнения. В одном иске суд отказал, потому что должник частично оплатил задолженность, — рассказал руководитель комитета.

— Огромная сумма задолженности в городе за ЖКУ. Причем не всегда долги связаны с уровнем дохода. Люди, которые расписывают каждую копейку, как правило, оплачивают коммунальные платежи исправно, в срок. А те, кто имеет по несколько квартир, возглавляют список неплательщиков. Страдают от этого все. Сказываются долги на уровне обслуживания: и на вывозе мусора и текущем, и капитальном ремонте, и содержании дворовой территории, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Обращаясь к управляющим компаниям, он попросил отслеживать, чтобы не было отключений услуг целому подъезду из-за одного неплательщика. Он воззвал к совести должников, а главам районов и представителям УК поручил усилить деятельность по взысканию долгов в марте, организовав месячник такой работы.