В Татарстане на пожаре погибла пожилая супружеская пара

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане погибла пожилая супружеская пара. Их тела были обнаружены в погребе и подполье сгоревшего дома.

Пожар произошел в селе Старый Юраш Елабужского района. Из-за позднего сообщения о пожаре к прибытию подразделений огнем полностью были охвачены жилой дом и надворные постройки. Происходило открытое горение дома, пристроя, гаража, бани, сарая по всей площади. Крыша здания обрушилась, пожарные опасались, что огонь перекинется на соседний дом.

Пожарные встали на защиту еще одного соседнего жилого дома, с последующим тушением пожара. Когда угроза распространения огня спала, все силы были брошены на тушение огня. Открытое горение было ликвидировано к 03.50 утра.

При разборке конструкции в 5 утра в погребе было обнаружено тело первого погибшего. К 7 утра в другой части дома были обнаружены еще одни человеческие останки. Погибшими являются 86-летний хозяин дома и его 89-летняя супруга.

Предварительная причина произошедшего — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

