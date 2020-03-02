СМИ: Минстрой пересмотрит плату за отопление из-за теплой зимы
Минстрой РФ намерен пересмотреть тарифы за отопление из-за аномально теплой зимы. Цены опустят для жильцов, которые платят не по общедомовым счетчикам.
Как пишут «Известия», на снижение можно рассчитывать если оплата отопления производится в течение года и рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления.
«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — заявили в Минстрое.
По мнению эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн. Она
подчеркнула, что управляющие компании просто обязаны сделать перерасчет.
Напомним, что эта зима стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений.АналитикаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым