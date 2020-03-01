Киберспортивная команда NaVi по CS:GO выиграла чемпионат мира IEM Katowice 2020

Киберспортивная команда СНГ Natus Vintere с большим преимуществом и счетом 3-0 победила G2 в гранд-финале и стала чемпионом IEM Katowice 2020.

В отборочном туре чемпионата NaVi уступила лишь в одной серии с Fnatic. Четверть- и полуфинальные игры с американцами из Liquid и датчанами Astralis (действовавший чемпион турнира) закончились с разгромным счетом 2-0.

В финальной серии с G2 команда NaVi также выиграла три карты подряд. Матч закончился после трех карт, на Nuke «рожденные побеждать» были сильнее со счетом 16:4, на Dust II — 16:13, а на Mirage — 16:2.

Главный приз за первое место в турнире — кубок с названиями всех предыдущих чемпионов и денежный приз в размере $250 тысяч. Приз за второе место — $100 тысяч, за третье — $40 тысяч.

«Этот трофей — это безумие. То, сколько мы работы провели, как мы старались — это безумно. Нет ничего лучше, чем видеть, как твои тиммейты делают хайлайты. Это отличный результат для нашей команды», — сказал в интервью после победы ведущий игрок команды Александр s1mple Костылев, получивший звание и трофей как «самый ценный игрок» турнира.

Благодаря большой популярности и огромному сообществу по CS:GO в России и СНГ, полуфинальный матч IEM Katowice 2020 между Natus Vincere и Astralis установил рекорд русскоязычного стрима на трансляциях турниров по Counter-Strike: Global Offensive. На трансляции Maincast за игрой следили более 283 тысяч зрителей одновременно. Пик канала @csgomc_ru — 283 704; общий RU пик — 285 546; общий пик — 721 315. Игра завершилась победой NAVI со счетом 2:0. Предыдущий рекорд — 240 тысяч, который был на Berlin Major.