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В Нижнекамске находящиеся на карантине граждане Китая вышли на работу

23:45, 01.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
В Нижнекамске находящиеся на карантине граждане Китая вышли на работу
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске рабочие «Камастали», граждане Китая, вышли на работу после двухнедельного карантина.

Случаев заражения коронавирусом нового типа у них не выявили, передает «НТР 24".

Отмечается, что в случае обнаружения в городе вируса, всех больных с подозрением на него будут госпитализировать в детские лагеря. На базе оздоровительных учреждений созданы специальные площадки. Пациентов с тяжелой формой будут отправлять в Набережные Челны.

Ранее глава Минздрава РФ объяснил, что проверка на коронавирус требуется тем, у кого проявляются симптомы и тем, кто вернулся из очагов заражения.

ОбществоМедицина Татарстан
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