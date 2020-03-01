В Нижнекамске находящиеся на карантине граждане Китая вышли на работу
В Нижнекамске рабочие «Камастали», граждане Китая, вышли на работу после двухнедельного карантина.
Случаев заражения коронавирусом нового типа у них не выявили, передает «НТР 24".
Отмечается, что в случае обнаружения в городе вируса, всех больных с подозрением на него будут госпитализировать в детские лагеря. На базе оздоровительных учреждений созданы специальные площадки. Пациентов с тяжелой формой будут отправлять в Набережные Челны.
Ранее глава Минздрава РФ объяснил, что проверка на коронавирус требуется тем, у кого проявляются симптомы и тем, кто вернулся из очагов заражения.
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