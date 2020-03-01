Глава Минздрава объяснил, кто должен проверяться на коронавирус

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян не загружать больницы бессмысленными анализами на коронавирус. По его словам, проверяться требуется только при весомых причнах.

Глава Минздрава РФ объяснил, что проверка требуется тем, у кого проявляются симптомы и тем, кто вернулся из очагов заражения.

«И вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники, или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения ... Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус», — передает «РИА Новости».

Министр здравоохранения подчеркнул, что проверку можно пройти в поликлинике через систему обследования на специализированных площадках.

Напомним, что число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 85 тысяч человек. Отмечены первые случаи заражения в Ирландии, Армении и Лихтенштейне.