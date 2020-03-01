Вадим Евсеев: «Если бы Беленов отбил и второй пенальти, думаю краснодарцы били бы до конца»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение «Краснодару» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.



— Когда «Краснодар» забил первый мяч, команда хозяев хорошо разыграла комбинацию, прошла проникающая передача, а мы не доглядели. Вратарь помог, а вот второй темп прозевали. Второй мяч? Если бы Беленов отбил и второй пенальти, я думаю, что краснодарцы били бы до конца.

— Вы несколько раз эмоционально реагировали на моменты с нарушениями Кайо, не согласны с решениями арбитра?

— Есть другие люди, кто оценивает футбол. Я тренер, я оцениваю игру своей команды. Я не буду комментировать эти решения, какой смысл? Мы уже проиграли.

— Можно ли говорить о плюсах в игре вашей команды, особенно в первом тайме?

— Да и второй тайм у нас хороший был. Было несколько моментов, в том числе и у Ловро Бизяка, но он его не довел до удара. Скажу, что то, что мы планировали, мы на поле сегодня сделали. Первый тайм с нашей стороны был хороший, но «Краснодар» во втором тайме перестроился — у них и замены были, поменялась схема. Поэтому так сложились обстоятельства, что мы пропустили. А кто пропускает, тот проигрывает, — сказал Евсеев в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».