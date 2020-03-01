«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче серии плей-офф
«Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» (2:5) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Гости первыми открыли счет в конце первого периода, когда Умарк завершил атаку с участием Бурмистрова и Кугрышева. Спустя минуту Шумаков вернул ничейный результат на табло. После перерыва «Авангард» забросил четыре шайбы, на что уфимцы смогли ответить лишь голом Хартикайнена.
Таким образом, омский клуб повел в серии до четырех побед.
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Голы:
0:1 (14:41) — Умарк (Бурмистров, Кугрышев);
1:1 (16:34) — Шумаков (Франсон, Бек, бол.);
2:1 (23:56) — Семёнов (Шумаков);
3:1 (29:01) — Стась (Дедунов);
3:2 (37:30) — Хартикайнен (Маннинен, Умарк);
4:2 (38:07) — Семёнов (Войнов, Шумаков);
5:2 (39:28) — Пьянов (Бобков, Франсон, бол.).
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