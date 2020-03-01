«Уфа» на выезде уступила «Краснодару»

«Уфа» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Краснодару» (0:2).

Уфимцы провели игру действуя на контратаках и могли пару раз открыть счет в первом тайме. Однако, в матче забивали лишь игроки хозяев.

Вначале на 67-й минуте игры отличился Маркус Берг. После этого при розыгрыше углового мяч попал в руку Бояна Йокича и арбитр назначил пенальти. С первым ударом Ари вратарь «Уфы» Александр Беленов справился, но судья попросил перебить пенальти из-за нарушения правил голкипером гостей. Повторно бразилец уже не промахнулся и установил окончательный счет матча.

После этой игры в активе «Уфы» осталось 25 набранных очков.

«Краснодар» — «Уфа» — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 67, Берг, 2:0 — 83, Ари (пенальти).