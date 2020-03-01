Юрий Дюпин: «В следующих матчах «Рубин» сыграет агрессивнее в атаке»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0).

— Доминировали в плане контроля мяча, но по моментам примерное равенство. «Тамбов» встал в нижний блок, плотно оборонялся внизу в пять защитников и было мало пространства, чтобы доставить мяч в опасную зону, где можно пробить по воротам. Они вылетали в контратаки, где-то четыре хороших момента у них получилось.

— Какие чувства от очередного «сухаря» и ничьи «Рубина»?

— Это первая игра в сезоне после паузы, разберем ошибки. Думаю, что в следующих матчах будем играть агрессивнее в атаке и собраннее в обороне. Все равно, игры на сборах — это чуть-чуть другое, а по матчам чемпионата можно делать конкретные выводы и двигаться вперед.

— Что скажете про эпизод с незащитанным голом «Тамбова»?

— Я еще не повтор эпизода. Как я понял, судья назначил нарушение. Он зафиксировал фол, когда игрок «Тамбова» забивал гол. Если честно, то я не видел его.

— Чем объясните большое количество ошибок у команды? Чем это вызвано и как действовать вратарю в таких случаях?

— Вратарю надо заниматься свои делом и предотвращать попадания мяча в сетку. Поговорим, разберем. Надо быть больше сконцентрированными в таких моментах. У нас все готовы на 100%, никакого волнения не было. Лишь потеря концентрации, — передает слова Дюпина корреспондент «Реального времени».