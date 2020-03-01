Тренер «Тамбова»: «Мы контратаковали намного острее, чем «Рубин» атаковал позиционно»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев подвел итоги матча против казанского «Рубина» (0:0).

«Установку ребята выполнили, единственное, нам хотелось забить. В принципе, мы и забили, не знаю, чего там усмотрел судья. Но что делать? А так я не помню опасных моментов у наших ворот. Считаю, что мы контратаковали намного острее, чем «Рубин» атаковал позиционно.

Мы продолжаем делать работу начатую ранее. Если сказать о составе, он, как видите, сильно не изменился. Хотя были два изменения в обороне. Наверное, все видят, от чего мы отходим в своей игре — от самоотдачи и быстрые атаки. Все знают, как мы играем, но тем не менее, пока это приносит нам очки.

Нам очень приятно, что нас здесь так тепло приняли. Будем надеяться, что мы тут еще познаем радость победы на этом стадионе и не раз, — заявил Шипшев.