В Татарстане утвердили перечень востребованных профессии — в списке оказались хозяин усадьбы и смотритель огней

Кабинет министров Татарстана утвердил перечень востребованных профессии и специальностей, которые соответствуют приоритетным направлениям развития экономики республики на 2021-2027 годы.

Так, в перечень вошли автомеханик, водитель городского электротранспорта, официант, повар, кондитер, пчеловод, хозяйка или хозяин усадьбы и ювелир. Всего в списке оказались 132 специальности.

Также в документах указан отдельный перечень специальностей среднего профессионального образования (сюда вошли 143 профессии), высшего образования (сюда вошли 230 профессии) и список профессии профессиональной подготовки (262 профессии).

В последнем указаны такие специалисты, как смотритель огней, переплетчик документов, архивариус и другие.

Распоряжение от 28 февраля подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.