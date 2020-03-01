Светлана Соколова из Татарстана стала чемпионкой Европы по зимнему триатлону

Представительница Татарстан Светлана Соколова стала победительницей чемпионата Европы по зимнему триатлону.

В стартовый день соревнований в Румынии спортсменка в составе сборной России в личной гонке, преодолев трассу, включая бег (4,4 км), велогонку (7,8 км) и лыжную гонку (5,7 км) за 1:02:12 минут. На втором месте — Романа Славинец из Австрии (01:03:51), замкнула тройку призеров еще одна россиянка Юлия Сурикова (01:04:10).

Ранее в этом году Светлана Соколова победила на соревнованиях Первенства мира, прошедших в Италии.