В Японии полностью завершили эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Фото: посольство РФ в Японии

Все члены экипажа, до последнего остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, сегодня, 1 марта, благополучно покинули судно.

Всего с лайнера сошли около 500 членов экипажа и обслуживающего персонала, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Также глава японского Минздрава выразил соболезнования родным и близким семерых пассажиров судна, которые умерли от коронавируса, пишет ТАСС.

Операция по эвакуации около 1 тысяче здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля.

Напомним, прибывших с круизного лайнера Diamond Princess россиян отправили на 14-дневный карантин в Казань.



Как ранее отчитался Миздрав республики, на 28 февраля у эвакуированных восьми россиян состояние по-прежнему удовлетворительное и без признаков проявления инфекционного заболевания.

