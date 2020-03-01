«Тамбов» — «Рубин»: Сантос, Абильдгор и Йевтич дебютируют в РПЛ

Казанский «Рубин» назвал свой стартовый состав на выездную игру против «Тамбова» в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

С первых минут на поле выйдут сразу четыре новичка казанцев — защитник Пабло Сантос, полузащитники Дарко Йевтич и Оливер Абильдгор, а также форвард Иван Игнатьев. Для первых троих эта игра станет дебютной в РПЛ.

Кроме них в составе появятся защитник Карл Старфельт, для которого этот матч также будет первым появлением в российском чемпионате. В воротах место займет Юрий Дюпин, слева в обороне сыграет номинальный хавбек Александр Зуев.

Игра против «Тамбова» начнется в 14:00 по мск.

Состав «Рубина»:

Дюпин — Данченко, Сантос, Старфельт, Зуев — Абильдгор, Коновалов, Подберезкин — Йевтич, Кварацхелия, Игнатьев.