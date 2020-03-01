Соцсети: в Казани пожарным пришлось тушить загоревшийся мусор из мусоропровода

Казанцы сообщили о возгорании в жилом доме, произошедшем накануне на улице Братьев Касимовых. Очевидцы утверждают, что огонь распространился в помещении для мусора.

На опубликованном видео можно заметить, что на вызов прибыли как минимум две машины.

«Пожарные приехали за 7 минут за ними же скорая помощь», — подписал ролик автор (пунктуация сохранена — ред.)

Напомним, в субботу возгорание произошло в мужском монастыре в центре Казани.