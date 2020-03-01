Казань вошла в число самых популярных направлений на поезде в марте

Казань стала одним из самых популярных направлений, куда россияне собираются отправиться в марте на поезде. По данным сервиса OneTwoTrip, три первых места занимают Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Среди железнодорожных направлений также популярны Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Ростов-на-Дону и Сочи, передает RT.

На самолет билеты чаще всего покупали или бронировали в Москву, Петербург и Сочи. Отмечается, что спрос на перелет до столицы упал на 20%. При этом город по-прежнему остается самым востребованным направлением.

В топ-10 мартовских авианаправлений вошли также Краснодар, Прага, Ереван, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфа и Симферополь.