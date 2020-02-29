Роспотребнадзор не будет вводить карантин для прибывающих из Италии россиян

Эпидемиологические основания для введения обязательного карантина для прибывающих из Италии россиян отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы не вводим обязательного карантина для всех, кто возвращается из Италии, совершенно обоснованно. Потому что страна большая, и таких мер ещё не вводит никто в мире, и к этому нет эпидемиологических оснований», — передает RT ее слова.

При этом, глава Роспотребнадзора рекомендовала прибывшим из Италии россиянам вставать на медицинский учёт по месту жительства.

Попова уточнила, что в настоящее время на территории Италии находятся около 30 тыс. российских туристов.