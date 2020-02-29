ВОЗ рассказала, кому следует носить медицинские маски

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек эпидемии, необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам. Он подчеркнул, что здоровым людям они могут даже причинить вред.

«ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы», — сказал эксперт.

Также Язаревич отметил, что польза от ношения маски здоровыми людьми в попытке не заразиться, не доказана.

Более того, ношение маски не болеющими людьми создает ощущение ложной безопасности, что приводит к игнорированию других мер предосторожности, например, к мытью рук и других, пишет «РИА Новости».

Ранее в ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса.