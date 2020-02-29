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ВОЗ рассказала, кому следует носить медицинские маски

14:59, 29.02.2020

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек эпидемии, необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам. Он подчеркнул, что здоровым людям они могут даже причинить вред.

«ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы», — сказал эксперт.

Также Язаревич отметил, что польза от ношения маски здоровыми людьми в попытке не заразиться, не доказана.

Более того, ношение маски не болеющими людьми создает ощущение ложной безопасности, что приводит к игнорированию других мер предосторожности, например, к мытью рук и других, пишет «РИА Новости».

Ранее в ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса.

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