Врач рассказал о простых способах нормализовать давление

Врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров рассказал о том, как нормализовать давление.

Так, сегодня врачи за точку нормы принимают давление 120/80 мм рт. ст. И если цифры постоянно находятся ниже, говорят про гипотонию.

Помочь нормализовать давление могут соленая или пряная еда, потому что она ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему. Однако такой способ может помочь только людям, у которых отсутствуют хронические заболевания почек.

Также при пониженном давлении можно выпить натуральный кофе или черный чай, а также съесть что-то сладкое, чтобы нормализовать сахар и активизировать обменные процессы.

По словам Петрова, восполнить недостаток в организме питательных жиров и повысить уровень холестерина в крови можно за счет употребления мяса и рыбы. А орехи и сухофрукты, содержащие жиры и аминокислоты, помогут стимулировать работу головного мозга, передают слова специалиста «Аргументы и факты».

Врач подчеркнул, что к попыткам повысить давление стоит подходить с осторожностью и не применять все способы одновременно, потому что может произойти скачок артериального давления, который может еще больше ухудшить состояние человека. Ведь в этом случае сосуды не успеют перестроиться и отреагировать должным образом.

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