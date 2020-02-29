В центре Казани произошло задымление в здании Иоанно-Предтеченского монастыря

Читатели «Реального времени» прислали в редакцию видео из центра Казани. На нем запечатлен дым, валящий из окна Иоанно-Предтеченского монастыря. Также ролик показывает, как в это окно забираются пожарные.

В татарстанском главке МЧС рассказали, что пожара в здании не было. По предварительным данным задымление было вызвано коротким замыканием.

Иоанно-Предтеченский монастырь, расположенный напротив Казанского кремля, был основан около 1567 года святым Германом Казанским. Каменные здания были построены в 1649—1652 гг.