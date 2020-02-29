Казанские политологи получат деньги за победу в конкурсе, курируемом Кириенко

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Группа политологов из Казани вошла в число победителей конкурса на лучшие проекты в сфере общественно-политических наук, который поддерживает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Они получат денежную награду.

Комиссия конкурса отметила представителей Татарстана за анализ роли региональных языков как фактора формирования идентичности, пишет газета «Взгляд».

Отмечается, что победителями стали 145 из тысячи проектов. Все они могут рассчитывать на приз в размере от 100 тысяч рублей до 3 миллионов.

«Когда мы говорили об идее этого конкурса, мы думали не только о прикладных результатах. Крайне важно включение сообщества специалистов общественно-политических наук и в анализ, и в выработку рекомендаций, и в подготовку вариантов принимаемых решений», — передает издание слова куратора внутренней политики Кремля.