Самая крупная пробка сегодня в Казани продержалась всего 30 минут

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В пятницу затор на проспекте Ямашева растянулся на 3,2 км и стал самой длинной пробкой за сегодняшний день. Однако затор от проспекта Фатыха Амирхана до Сибирского тракта продержался 30 минут.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность казанских дорог сегодня вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (5 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).

В число крупных заторов также попали пробки от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира (3,1 км), от улицы Академика Арбузова до Гвардейской улицы (3 км), от улицы Мазита Гафури до улицы Дзержинского (2,8 км) и от проспекта Победы до Советской площади (2,4 км).