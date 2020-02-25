На КАМАЗе с апреля могут ввести неполную рабочую неделю

ПАО «КАМАЗ» издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля на случай перебоев в поставках комплектующих.

«Данный приказ издан с целью подстраховки на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих», — говорится в сообщении «Вестей КАМАЗа».

Уточняется, что подобная мера призвана помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании.

«Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения», — отмечает издание.

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин допустил, что на заводе могут возникнуть риски снижения производственных планов из-за распространения коронавируса в Китае. В связи с чем в компании создали штаб для снижения возможного ущерба, его возглавил сам Когогин.

