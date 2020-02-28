В Татарстане выросла доля детсадов, не требующих капремонта

В Татарстане доля детсадов, не требующих капремонта, выросла на 6,65% за прошлый год и достигла 73,6%.

Так, в 2019 году по программе капремонта образовательных организаций отремонтированы 112 детсадов (113 зданий), расположенных в 34 муниципальных образованиях Татарстана, в том числе в Казани и Набережных Челнах. На эти цели было потрачено более 2 млрд рублей.

В зданиях провели ремонт фасада, кровли, входных групп, инженерных систем, санитарных узлов, заменены оконные и дверные блоки.

Начальник отдела технического надзора за капитальным строительством и ремонтом объектов образования Минобра Айрат Ахмадишин отметил, что в некоторых муниципалитетах «инициированы решения по выполнению дополнительных видов работ, не предусмотренных в республиканских программах».

«В связи с поздним началом их выполнения на 1 января 2020 года не были открыты 11 дошкольных образовательных организаций Казани. На сегодня работы продолжаются в пяти детсадах. Планируется их завершить к 1 апреля», — передает слова Ахмадишина пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что к 2022 году в Татарстане хотят обеспечить всех детей до трех лет местами в детсадах.