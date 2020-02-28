Россиянина, экстрадированного из Китая, поместят на карантин в московское СИЗО

Гражданина России, экстрадированного из Гуанчжоу, поместят в Московское СИЗО-4 («Медведь») в одиночную камеру площадью 3 на 1,5 метра. Его карантин продлится 14 дней.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марины Литвинович, сотрудники изолятора называют заключенного «китайцем». Он должен прилететь в Москву около 17.00 в пятницу.



«Для «китайца» освободили от других зэков весь медицинский стационар. Его посадят на 14 суток в небольшую одиночную камеру размером примерно 3х1,5 м, в которой перекроют вентиляционные отверстия, но там будет окошко на улицу», — пояснила она.

Каждый день мужчине будут замерять температуру, на двери камеры уже вывесили листок для ее фиксации. В СИЗО отметили, что в случае обнаружения у «китайца» коронавируса врачами разработан алгоритм действий, пишет «Интерфакс».

Также на карантин поместят четырех конвоиров.

Ранее в Азербайджане у гражданина России, приехавшего из Ирана, диагностировали коронавирус.

