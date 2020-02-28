В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
В Азербайджане у гражданина России диагностировали коронавирус. Он приехал из Ирана.
Это первый случай заражения в Азербайджане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.
Россиянина поместили в инфекционный блок специального режима. В настоящее время его состояние стабильное.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли инфекция из-под контроля, если необходимые меры не будут приняты.Общество
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