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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

14:20, 28.02.2020
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Фото: tatarstan.ru

В Азербайджане у гражданина России диагностировали коронавирус. Он приехал из Ирана.

Это первый случай заражения в Азербайджане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

Россиянина поместили в инфекционный блок специального режима. В настоящее время его состояние стабильное.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли инфекция из-под контроля, если необходимые меры не будут приняты.

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