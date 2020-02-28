СК: начальник райотдела полиции в Татарстане получил дом незаконно

Новое уголовное дело возбудили в Татарстане в отношении руководителя исполкома Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района. По версии Следкома по РТ, в 2015 году Рашит Мусин заключил договоры социального найма домов с начальником райотдела полиции и начальником отдела соцзащиты, которые ни малоимущими, ни нуждающимися не числились.



Сотрудниками Нурлатского МРСО Следкома по РТ и полицейскими УЭБиПК МВД Татарстана предварительно установлено: со временем наниматели социального жилья зарегистрировали на него право собственности.

Действия руководителя исполкома силовики квалифицировали по двум эпизодам превышения должностных полномочий, поскольку законных оснований для заключения договоров соцнайма с указанными гражданами не имелось.

Причастность к преступлениям подозреваемый признал частично, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ. Ранее в отношении него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями со сдачей помещения в социальный наем в 2014 году земляку, который находился в колонии за разбой и нуждающимся не числился.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям собственников жилья, получивших этот статус по незаконной схеме.

По данным источников «Реального времени», один из домов в Матаках получил Вячеслав Яковлев, возглавлявший работу отдела МВД сначала в Алькеевском, а затем в Алексеевском районах Татарстана.