Защитник УНИКСа Макколлум рассказал о дополнительной мотивации против «Калева»

Защитник УНИКСа Эрик Макколлум поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева».

«После долгого перерыва и огромного количества тренировок, мы готовы вернуться к играм снова. У нас есть дополнительная мотивация из-за поражения в первой встрече. Мы значительно улучшили игру после нашей последней встречи и хотим показать это 29 февраля», — сказал Макколлум.

Напомним, в первом круге УНИКС в гостях неожиданно разгромно уступил «Калеву» (63:85).