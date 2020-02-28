Защитник УНИКСа Макколлум рассказал о дополнительной мотивации против «Калева»
Защитник УНИКСа Эрик Макколлум поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева».
«После долгого перерыва и огромного количества тренировок, мы готовы вернуться к играм снова. У нас есть дополнительная мотивация из-за поражения в первой встрече. Мы значительно улучшили игру после нашей последней встречи и хотим показать это 29 февраля», — сказал Макколлум.
Напомним, в первом круге УНИКС в гостях неожиданно разгромно уступил «Калеву» (63:85).СпортБаскетбол Татарстан
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