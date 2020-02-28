За прошлый год «Татфлот» и «ВИМ-Авиа» вернули долги по зарплате на 200 млн рублей

В 2019 году Приволжская транспортная прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате на шести транспортных предприятиях ПФО. Среди них «Татфлот» и зарегистрированная в Татарстане авиакомпания «ВИМ-Авиа», которые на двоих вернули работникам более 200 млн рублей.

«Судоходная компания «Татфлот» выплатила 145,3 млн рублей, рассказал на итоговой коллегии Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков. Еще 56 млн рублей пришлось на «ВИМ-Авиа».

Покрыли долги и такие компании, как «Порт» Козьмодемьянск» (Чувашия) — 530 тысяч рублей, порт «Уфа» (Башкортостан) — 650 тысяч рублей, «Авиалинии Мордовии» (7 млн рублей) и ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» (Ульяновская обл.) — 15,7 млн рублей .

В целом на текущий момент по требованию прокуроров устранено более 5 тысяч нарушений закона, выявленных в отчетном периоде в самых различных сферах правоотношений, отметил руководитель Приволжской транспортной прокуратуры.