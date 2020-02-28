В Казани накрыли нарколабораторию

Фото: кадр оперативного видео

В частном секторе Салмачи полицейские вместе с отрядом специального назначения «Гром» задержали автомобиль «Митсубиси», в салоне которого находились ранее судимые трое мужчин 21, 23, 32 лет. У одного из них обнаружили 10 таблеток амфетамина.

Полицейские провели обыск в доме, который снимали фигуранты. Там они обнаружили 368,07 грамма наркотического средства мефедрон и 36,2 грамма марихуаны и изъяли приспособления и реактивы для изготовления наркотиков. В арендованном доме при помощи закупленного оборудования мужчины изготавливали наркотики и сбывали их посредством «закладок», передает пресс-служба ведомства.



Кроме этого в доме оказалось два травматических пистолета, ножи и кастеты. Как объяснили задержанные, оружие им было необходимо для самообороны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений».

