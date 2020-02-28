На празднование Масленицы автобусы будут ходить чаще

Фото: "Реальное время"

Из-за празднования Масленицы на озере Лебяжье работа трех автобусных маршрутов в ближайшее воскресенье будет усилена.

Как сообщает Комитет по транспорту, 1 марта с 8 до 15 часов до остановки «Лебяжье» будут курсировать 23 автобуса маршрута №36, 28 автобусов маршрута №46 и 21 автобус маршрута №72. Автобусы этих трех маршрутов будут работать по графику рабочего дня.

1 марта в лесопарке Лебяжье пройдет празднование Масленицы. Для жителей города выступит певица Виктория Дайнеко.