В Казани на Масленице выступит Виктория Дайнеко
В Казани празднование Масленицы пройдет 1 марта в лесопарке Лебяжье. Хедлайнером концертной программы выступит певица Виктория Дайнеко.
Власти татарстанской столицы обещают на мероприятии фуд-корт и спортивные зоны. Кроме того, на празднике объявят результаты конкурса на самый креативный костюм. Заявки на участие принимаются до 27 февраля включительно, говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.
Начнется праздник в 10.00, а традиционное сжигание чучела Масленицы назначено на 13.00.
Горадминистрация обещает усилить движение автобусов. До остановки «Лебяжье» будут курсировать 23 автобуса маршрута №36, 28 автобусов маршрута №46 и 21 автобус маршрута №72.Общество Татарстан
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