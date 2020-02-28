Алексей Шевченко: «Зарипова злит, что в «Ак Барсе» он получает мало игрового времени»

Журналист и эксперт КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал травму капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, из-за которой он может пропустить первый раунд плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» не сможет рассчитывать в первом раунде плей-офф на своего самого известного нападающего — Даниса Зарипова. Ветеран получил повреждение и пропустит две-три недели. Должен восстановиться ко второму раунду, и нет сомнений, что казанский клуб туда попадет. Если про Семина из «Витязя» мы можем уверенно сказать, что это страшная потеря для клуба, то Данис, безусловно, теперь — не ведущий нападающий команды. Он занимает седьмое место в клубе по результативности, уступая четырем нападающим и двум защитникам.

Иногда Дмитрий Квартальнов не стесняется сажать ветерана прямо во время игр, как было в недавней встрече с «Авангардом». Да и вообще не сказать, что он сильно балует Даниса временем. Это все немного злит Зарипова, он считает, что мог бы принести клубу больше пользы, но вставать на чью-то сторону в этом споре не хочется.

Нападающему 38 лет, играть хочется и ему, наверное, трудно осознать, что при нынешнем штабе требуется совершенно другой хоккей. Но Данис все равно остается мастером, кроме того, рядом с ним молодые хоккеисты прогрессируют гораздо быстрей. Однако для «Ак Барса» сейчас важней, чтобы был в порядке Джастин Азеведо, Станислав Галиев, да даже Дмитрий Воронков.

С другой стороны, пауза пойдет на пользу Зарипову. Он сильней соскучится по игре, сил будет больше, а его нестандартные решения пригодятся команде во втором и последующих раундах», — считает Шевченко.

Первый матч плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» проведет в Казани 2 марта против нижнекамского «Нефтехимика».