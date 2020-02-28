Полпредство Татарстана в РФ потратит на содержание зданий и озеленение до 2,6 млн рублей

Полномочное представительство Татарстана в России объявило тендеры на эксплуатацию своих зданий в Москве и озеленение прилегающей к ним территории. В сумме начальная стоимость двух контрактов составляет 2,6 млн рублей.

Как говорится в техзадании к первому тендеру, полпредству требуется компания, которая займется обслуживанием инженерного оборудования и сетей в двух зданиях общей площадью 4 804,5 кв. м. Услуга должна предоставляться с 1 апреля по 31 июня. Эта закупка оценивается в 2,1 млн рублей.

Второй тендер предполагает заключение контракта до конца 2020 года. Победитель должен будет ухаживать за газоном, растениями в вазонах и деревьями, растущими на территории полпредства РТ в РФ. Также он должен будет разработать и организовать клумбу в форме герба Татарстана. Услуги ландшафтного дизайна обойдутся учреждению в 0,5 млн рублей.