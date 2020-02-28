В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Абдуллы Бичурина

В Казани с 4 по 25 марта закроют участок автомобильной дороги по улице Абдуллы Бичурина.

Как уточнили в пресс-службе мэрии города, с 4 по 25 марта движение будет ограничено между домами №№11 и 13 по Бичурина. С 22.00 13 марта до 6.00 16 марта движение будет закрыто возле дома №13 по ул.Абдуллы Бичурина.

Ограничение и прекращение движения на этом участке дороги связано с проведением работ по устройству наружных сетей водопровода и ливневой канализации для жилого дома по улице Четаева.

