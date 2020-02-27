Во время ремонта здания НКЦ «Казань» рухнули строительные леса

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Во время ремонта здания Национального культурного центра в Казани рухнули строительные леса.

Инцидент произошел сегодня. По данным очевидцев, металлоконструкцию буквально сдуло сильным ветром. При обрушении также пострадала часть облицовки здания, которую оторвало падающими лесами, пишет ТНВ.

Никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия рабочие производят демонтаж развалившейся конструкции.

Напомним, что в конце декабря 2019 года на стелу Национального культурного центра «Казань» вернули скульптуру «Хоррият».