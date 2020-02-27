В Татарстане дольщики разместили на эскроу-счетах 5,9 млрд рублей

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Почти 2 тысячи эскроу-счетов, предназначенных для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, открыто в банках Татарстана. Размещенная на них сумма выросла за январь на 13,6% — до 5,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба отделения ЦБ в Татарстане.

На четверть увеличилось количество заключенных договоров с застройщиками — до 35, лимит по ним вырос на 18% — до 27,1 млрд рублей.

В настоящее время работу по проектному финансированию строящихся объектов ведут девять уполномоченных банков. Отделение Нацбанка в Татарстане совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики проводят обучающие семинары для кредитных организаций и застройщиков с целью повышения их компетенций в данном направлении.

Напомним, эскроу — специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, в частности участниками долевого строительства и застройщиком. С 1 июля 2019 года строительные компании могут продавать квартиры в домах, которые находятся на начальном этапе строительства, только с помощью этого механизма. При этом финансирование строительства должно осуществляться за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика, а внесенные на счета эскроу деньги будущих владельцев жилья поступают в распоряжение застройщика только после завершения строительства и передачи квартир в собственность гражданам.