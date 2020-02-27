Ученые подтвердили наличие условий для образования жизни на экзопланете K2-18b

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Астрофизики смоделировали внутреннее строение экзопланеты K2-18b, которая считается единственным небесным телом вне Солнечной системы, на которой точно есть жидкая вода и подходящая температура. Ученые удостоверились, что условия на планете подходят для зарождения жизни.

Согласно новой модели содержание метана и аммиака в атмосфере экзопланеты оказались ниже прогнозируемых, передает ТАСС. Это может говорить о том, что планета на самом деле состоит из металла или покрыта водой.

Согласно модели масса водорода в атмосфере экзопланеты может достигать 6% от всей массы K2-18b. При этом для Земли такой показатель составляет около одной миллионной, то есть в 10 000 раз меньше.

«Ученые находили водяной пар на многих экзопланетах, но даже если подобный объект находится в обитаемой зоне, это еще не означает, что на его поверхности есть все условия для появления жизни», — пояснил Никк Мадусудан из Кембриджского университета, почему возникли сомнения в существовании подходящих условий.