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Центральной площадкой для празднования Масленицы станет территория около «Чаши»

18:15, 27.02.2020
Центральной площадкой для празднования Масленицы станет территория около «Чаши»
Фото: realnoevremya.ru

Центральной площадкой масленичных гуляний в Казани станет территория около центра семьи «Казан». 29 февраля с 11.00 около «Чаши» стартует ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Также пройдут мастер-классы по народным танцам и хождению на ходулях, изготовлению кукол-оберегов и памятных монет. Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела Масленицы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани празднование Масленицы также пройдет 1 марта в лесопарке Лебяжье. Хедлайнером концертной программы выступит певица Виктория Дайнеко.

Общество Татарстан
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