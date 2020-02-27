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Сбербанк стал совладельцем компании из Иннополиса

15:38, 27.02.2020
Сбербанк стал совладельцем компании из Иннополиса
Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Сбербанк, Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (ИВФ РТ), а также бывший топ-менеджер Uniqlo Ацуши Одате с 26 февраля стали совладельцами ООО «Иннософт» из Иннополиса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Сбербанк получил 2,08% компании через свою «дочку» ООО «Цифровые технологии», ИВФ РТ — 2%, Ацуши Одате — 0,18%.

«Иннософт» развивает проект Yorso — веб-сервис для автоматизации маркетинга, продаж, закупок и логистики для крупнооптового рынка рыбы и морепродуктов.

Банк поддержал проект еще в апреле 2019 года, когда Yorso в рамках акселератора Сбербанка и 500 startups получил конвертируемый заем от финансовой организации на 5 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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