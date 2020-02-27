В переводчике Google Translate не нашли татарского языка

Сегодня стало известно, что в переводчик Google Translate добавили новые языки для перевода, в том числе татарский язык. Однако, как сообщили пользователи Сети, в списке на данный момент татарского нет.

Последний раз новые языки в переводчик добавляли 4 года назад. Компания добавила, что среди сложностей добавления новых языков — малое количество доступных в интернете текстов на этих языках.