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В переводчике Google Translate не нашли татарского языка

13:33, 27.02.2020
В переводчике Google Translate не нашли татарского языка
Фото: скриншот translate.google.com

Сегодня стало известно, что в переводчик Google Translate добавили новые языки для перевода, в том числе татарский язык. Однако, как сообщили пользователи Сети, в списке на данный момент татарского нет.

Последний раз новые языки в переводчик добавляли 4 года назад. Компания добавила, что среди сложностей добавления новых языков — малое количество доступных в интернете текстов на этих языках.

Общество Татарстан
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